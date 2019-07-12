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Son dakika haberleri... Rusya'dan art arda S-400 açıklamaları

Duma'nın Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye ilk teslimatının başlangıcının, Ankara ve Moskova arasında karşılıklı yarar sağlayan anlaşmanın göstergesi olduğunu belirtti. Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin savunma komitesi üyelerinden Frants Klintseviç ise S-400'lere dair "Türkiye doğru olanı yaptı, Patriot satın almasını istediler ki devre dışı da bırakabilsinler" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Rusya'dan art arda S-400 açıklamaları

Duma'nın Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye ilk teslimatının başlangıcının, Ankara ve Moskova arasında karşılıklı yarar sağlayan anlaşmanın göstergesi olduğunu belirtti.

Rus senatör Klintseviç, ABD'nin baskıları karşısında güçlü durup Rus yapımı S-400 sistemi almakla, Türkiye'nin doğru olanı yaptığını söyledi. Klintseviç'e göre, ABD’nin Türkiye'ye kendi hava savunma sistemi olan Patriot’u satmakta diretmesinin sebebiyse, gerekli gördüğünde bu sistemi devre dışı bırakabilecek olması.

Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin savunma komitesi üyelerinden Frants Klintseviç, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının Türkiye'ye teslim edilmesine ilişkin olarak, "Türklere (ABD tarafından) benzeri olmayan bir baskı yapıldı fakat buna rağmen kendi güvenlikleriyle ilintili meseleleri ön planda tuttular. Türkler, kendi egemenliklerine sahip çıktı" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #s-400
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