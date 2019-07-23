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Son dakika haberleri... Rusya'dan S-400 açıklaması: Bu hafta tamamlanacak

Rusya'dan yapılan açıklamada "S-400 sevkiyatının ilk etabı bu hafta tamamlanacak" denildi

Son dakika haberleri... Rusya'dan S-400 açıklaması: Bu hafta tamamlanacak

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı ile ilgili konuşan Şugayev, "Sevkiyatın ilk etabını bu hafta tamamlayacağız" dedi.

Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti.

"Gösterdikleri direnç nedeniyle Türk mesleklaşlarımıza çok teşekkür ederiz" diyen Şugayev, "Onlara takdirlerimizi sunmalıyız, anlaşma gerçekleşti" ifadesini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #s-400
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