Son dakika haberleri... Rusya'dan S-400 açıklaması: Bu hafta tamamlanacak

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını söyledi.
Sputnik'in haberine göre, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı ile ilgili konuşan Şugayev, "Sevkiyatın ilk etabını bu hafta tamamlayacağız" dedi.
Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti.
"Gösterdikleri direnç nedeniyle Türk mesleklaşlarımıza çok teşekkür ederiz" diyen Şugayev, "Onlara takdirlerimizi sunmalıyız, anlaşma gerçekleşti" ifadesini kullandı.
ulusal.com.tr
Rusya'dan yapılan açıklamada "S-400 sevkiyatının ilk etabı bu hafta tamamlanacak" denildi
Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını söyledi.