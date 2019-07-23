Son dakika haberleri... Rusya'dan S-400 açıklaması: Bu hafta tamamlanacak

Rusya'dan yapılan açıklamada "S-400 sevkiyatının ilk etabı bu hafta tamamlanacak" denildi

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını söyledi.



Sputnik'in haberine göre, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı ile ilgili konuşan Şugayev, "Sevkiyatın ilk etabını bu hafta tamamlayacağız" dedi.



Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti.



"Gösterdikleri direnç nedeniyle Türk mesleklaşlarımıza çok teşekkür ederiz" diyen Şugayev, "Onlara takdirlerimizi sunmalıyız, anlaşma gerçekleşti" ifadesini kullandı.



ulusal.com.tr