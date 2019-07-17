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Son dakika haberleri... Rusya'dan Türkiye'ye 'savaş uçağı sevkiyatı' açıklaması

Rusya tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'ye savaş uçağı sevkiyatı için görüşmeler yapabiliriz" denildi

Son dakika haberleri... Rusya'dan Türkiye'ye 'savaş uçağı sevkiyatı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye açıklaması geldi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, açıklamada, "Türkiye'ye savaş uçağı sevkiyatı için görüşmeler yapabiliriz" denildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #türkiye #savaş uçağı
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