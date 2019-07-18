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Son dakika haberleri... Rusya'dan Türkiye'ye 'Su-35' teklifi

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Sergey Çemezov, "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız" dedi

Son dakika haberleri... Rusya'dan Türkiye'ye 'Su-35' teklifi

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu bildirdi.

Çemezov, gelişen Türkiye-Rusya askeri teknik iş birliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçağı satışı önerisinde bulunan Çemezov, "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız." dedi.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı avcı uçağı olarak kullanılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #türkiye
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