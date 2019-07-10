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Son dakika haberleri... S-400'ler geldi mi? Malatya'daki hareketliliğin nedeni belli oldu

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, "Rusların Hacı Murat’ı Antanov AN-124. S-400’ler bunlarla gelecek. 150 ton taşıyabiliyorlar. Bugün Malatya’ya inen, 'S-400’ler geldi' diye heyecan yaratan ve biri Ankara’ya doğru devam eden Tupolev Tu-134’ler ise muhtemel S-400 personeli ve ~bazı ekipman taşıyor." paylaşımı yaptı

Son dakika haberleri... S-400'ler geldi mi? Malatya'daki hareketliliğin nedeni belli oldu

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, S-400'lerin Rusların 'Hacı Murat'ı Antanov AN-124 ile geleceğini belirtti. 

Ağar, Antanov AN-124'lerin 150 ton taşıyabildiğini aktardı.

MALATYA'DAKİ HAREKETLİLİK

Ağar, şöyle devam etti:

"Bugün Malatya’ya inen, 'S-400’ler geldi' diye heyecan yaratan ve biri Ankara’ya doğru devam eden Tupolev Tu-134’ler ise muhtemel S-400 personeli ve bazı ekipman taşıyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400 #malatya #abdullah ağar
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