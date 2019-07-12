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Son dakika haberleri... S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek? Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin açıkladı

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ulusal Kanal canlı yayınında "Bu teslimatlar biter bitmez de aktif hale getirilmesi için birleştirilecek. 1,5-2 ay içinde aktif hale geleceğini değerlendiriyorum." dedi

Son dakika haberleri... S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek? Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin açıkladı

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında S-400'lerin ne zaman aktif hale geleceğini açıkladı.

Pekin, ikinci teslimatın olduğunu, üçüncü teslimatın deniz yoluyla yapılacağını söyledi.

Pekin, deniz yoluyla füzelerin gönderileceğini aktardı.

"1,5-2 AY İÇİNDE..."

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Bu teslimatlar biter bitmez de aktif hale getirilmesi için birleştirilecek. 1,5-2 ay içinde aktif hale geleceğini değerlendiriyorum." dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #s-400 #ismail hakkı pekin
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