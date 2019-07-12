Son dakika haberleri... S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek? Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin açıkladı

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında S-400'lerin ne zaman aktif hale geleceğini açıkladı.
Pekin, ikinci teslimatın olduğunu, üçüncü teslimatın deniz yoluyla yapılacağını söyledi.
Pekin, deniz yoluyla füzelerin gönderileceğini aktardı.
"1,5-2 AY İÇİNDE..."
Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Bu teslimatlar biter bitmez de aktif hale getirilmesi için birleştirilecek. 1,5-2 ay içinde aktif hale geleceğini değerlendiriyorum." dedi.
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Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ulusal Kanal canlı yayınında "Bu teslimatlar biter bitmez de aktif hale getirilmesi için birleştirilecek. 1,5-2 ay içinde aktif hale geleceğini değerlendiriyorum." dedi
Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında S-400'lerin ne zaman aktif hale geleceğini açıkladı.