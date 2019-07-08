Son dakika haberleri... S-400'ler nerelere konuşlanacak? ABD'nin uygulamakla tehdit ettiği CAATSA yaptırımları nedir

Washington'un tehditlere rağmen Ankara S-400'lerden geri adım atmadı. Rusya'dan alınan hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslim edilmesine sayılı günler kaldı. Sistemlerin nereye konuşlanacağına ilişkin ise çalışmalar Genelkurmay Başkanlığı çalışmalarına devam ediyor. Peki, Amerika'nın uygulamakla tehdit ettiği CAATSA yaptırımları nedir? İşte ayrıntılar

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslim edilmesine ilişkin geri sayım sürüyor.



15 Temmuz'dan önce Türkiye'ye gelmesi beklenen hava savunma sistemlerinin nereye konuşlanacağına ilişkin de çalışmalar sürüyor. Sistemlerin konuşlanması için son dönemde tehditlerin yükseldiği Doğu Akdeniz ve Güney sınırlar göz önünde bulundurulacak.



Amerika ise S-400'lere karşı Türkiye'yi F-35 programından çıkartmak ve CAATSA yaptırımlarını uygulamak ile tehdit ediyor.



Peki, 2 Ağustos 2017'de Trump tarafından imzalanan Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası CAATSA nedir?



En önemli düzenleme ise CAATSA'nın 231 ve 235'inci maddelerinde yer alıyor. 231'inci maddede Rusya ile İstihbarat ve Savunma alanında işbirliği hedef alınırken 235'inci maddede 12 farklı başlıkta yaptırımlar sıralanıyor.



Başkan ise karar alınması halinde bu yaptırım türlerinden en az 5'ini uygulamak zorunda.



Gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendiren Prof. Dr. Sencer İmer'e göre, Amerika'nın olası CAATSA yaptırımları Türk ekonomisine ciddi bir zarar vermeyecek. İmer, daha önceki Türk İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanının olmayan mal varlılarına el konulması kararlarını örnek gösterdi.



Diplomasi koridorlarında Merkez Bankasındaki görev değişikliğinin S-400'lerle ilgili olup olmadığı da tartışılıyor. "Sistem geldiğinde olası piyasa reaksiyonlarına karşı daha sıkı ve korumacı bir yaklaşım mı ortaya konulacak?" sorusu gündemde.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: AYDIN GERGİN



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