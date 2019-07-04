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Son dakika haberleri... S-400'ler pazar günü yükleniyor

Kısa süre içerisinde teslimatı beklenen S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin Pazar günü 2 kargo uçağına yükleneceği, kısa bir süre içinde ise Türkiye'ye geleceği ifade edildi

Son dakika haberleri... S-400'ler pazar günü yükleniyor

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin teslimat tarihi netleşti.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, S-400'lerin Rus askeri havalimanından pazar günü yüklemesi yapılması planlanırken önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

S-400'lerin sevkiyatı için iki Rus kargo uçağı kullanılacak. S-400'lerin kurulumu için özel teknik ekip daha önce Türkiye'ye gelmişti. Rusya'dan gelen 9 kişilik ekibin dışında, füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de pazartesi gününe kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

İlk etapta sadece bir S-400 bataryasının Türkiye'ye getirileceği, sevkiyatın aşama aşama gerçekleştirileceği belirtiliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400 #rusya #türkiye
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