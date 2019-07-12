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Son dakika haberleri: S-400'ler üç partide teslim edilecek

Füze sistemini taşıyan üç uçak peş peşe Ankara'ya indi. Konuyla ilgili Rus kaynaklardan da açıklamalar var. Teslimatın 3 parça halinde gerçekleştirileceği belirtildi

Son dakika haberleri: S-400'ler üç partide teslim edilecek

Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400'ler Türkiye'ye üç parti şeklinde gönderilecek. 

Haberde teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı, kısa zamanda ikinci teslimatın da yapıalcağı kaydedildi.  120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü partinin ise deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırılacağı belirtildi.

Ajansın haberinde daha önce, Türk uzmanların S-400 kullanımıyla ilgili Rusya'da eğitim aldığı hatırlatıldı. Temmuz-Ağustos aylarında da  yaklaşık 80 Türk askeri uzmanın S-400'lerle ilgili eğitim göreceği ifade edildi.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nden yapılan açıklamada ise S-400 sevkiyatının başladığı doğrulandı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400
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