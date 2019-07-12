Son dakika haberleri... S-400'lerin Ankara'ya sevkıyatı başladı! Uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Bütün tehditlere bütün baskılara rağmen S-400 anlaşmasından vazgeçmeyen Türkiye, dediğini yaptı. S-400 hava savunma sisteminin ilk malzemeleri Ankara'ya gönderildi. Teslimatın 3 aşamada yapılması öngörülüyor. Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400'lerde süreç nasıl işleyecek?

S-400 hava savunma sistemindeki tartışmalara Milli Savunma Bakanlığı son noktayı koydu. Sisteme ait, ilk malzemelerin sevkiyatı Ankara'ya yapıldı.



"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır"



Ssiteme ait malzemeleri getiren ilk uçak, Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı. Ardından peş peşe 2 uçak daha Ankara'ya geldi. İndirilen malzemeler hangara götürüldü.



Sevkiyat önümüzdeki günlerde de sürecek. Eski adıyla Akıncı Hava Üssü yeni adıyla Mürted Hava Üssü'ne intikali yapılan S-400'lerin kurulumu, Türk ve Rus uzmanlar tarafından yapılacak.



Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacak.



Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi de teslimatın başladığını doğruladı.



Sevkiyat, Rus basınında da yankı uyandırdı. TASS haber ajansına göre Türkiye'ye teslimat, üç parti şeklinde gerçekleşecek. Kısa zamanda, ikinci parti de uçakla gönderilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla yaz sonuna doğru Türkiye'ye ulaştırılacak.



Daha önce eğitim alan Türk personeli de Temmuz-Ağustos aylarında eğitimine devam edecek.



ulusal.com.tr



