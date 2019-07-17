Son dakika haberleri... S-400 sevkiyatı devam ediyor! 14'üncü uçak Mürted'e indi

Rusya'dan Türkiye'ye S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 13'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. 14'üncü uçağın da Mürted Hava Meydanı’na indiği açıklandı

Rusya'dan Türkiye'ye S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.



Bu kapsamda, 13'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.



Bakanlık tarafından yapılan duyuruda uçağa ait bir fotoğraf da paylaşıldı.



14'ÜNCÜ UÇAK DA İNDİ



S-400 sevkiyatı devam ediyor. 14'üncü uçağın da Mürted Hava Meydanı’na indiği açıklandı.



ulusal.com.tr