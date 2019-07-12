Son dakika haberleri... S-400 teslimatı başladı! Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan önemli açıklamalar

Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, teslimatına başlanan S-400'lerle ilgili açıklamalarda bulundu. Karataş, canlı yayında S-400'ün önemini anlattı. Karataş, Türkiye'nin 1960'lardan gelen bir tecrübesi olduğunu ifade etti. Emekli Hava Tümgeneral Karataş, gelen tecrübeyle birlikte S-400'leri Türkiye'nin Ruslardan daha iyi kullanabileceğini söyledi. Karataş, "Bunu iddia ediyorum" dedi

S-400 teslimatı başladı.



Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında S-400'ler hakkında açıklamalarda bulundu.



Karataş, canlı yayında S-400'ün önemini anlattı.



Beyazıt Karataş, ilk yorumunda özellikle Türkiye'nin Avrupa'dan Amerika'dan gelen baskılara boyun eğmediğini belirtti.



Karataş, Türkiye'nin 1960'lardan gelen bir tecrübesi olduğunu ifade etti.



"BUNU İDDİA EDİYORUM"



Emekli Hava Tümgeneral Karataş, gelen tecrübeyle birlikte S-400'leri Türkiye'nin Ruslardan daha iyi kullanabileceğini söyledi. Karataş, "Bunu iddia ediyorum" dedi.



ulusal.com.tr

