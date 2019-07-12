banner1005
Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
"Muğla'daki orman yangınından 350-400 hektar alan etkilendi"
Çelik: Ancak KKTC'nin hakları korunursa...
Çelik: Ancak KKTC'nin hakları korunursa...
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... S-400 teslimatı başladı! Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan önemli açıklamalar

Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, teslimatına başlanan S-400'lerle ilgili açıklamalarda bulundu. Karataş, canlı yayında S-400'ün önemini anlattı. Karataş, Türkiye'nin 1960'lardan gelen bir tecrübesi olduğunu ifade etti. Emekli Hava Tümgeneral Karataş, gelen tecrübeyle birlikte S-400'leri Türkiye'nin Ruslardan daha iyi kullanabileceğini söyledi. Karataş, "Bunu iddia ediyorum" dedi

Son dakika haberleri... S-400 teslimatı başladı! Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan önemli açıklamalar

S-400 teslimatı başladı.

Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında S-400'ler hakkında açıklamalarda bulundu.

Karataş, canlı yayında S-400'ün önemini anlattı.

Beyazıt Karataş, ilk yorumunda özellikle Türkiye'nin Avrupa'dan Amerika'dan gelen baskılara boyun eğmediğini belirtti.

Karataş, Türkiye'nin 1960'lardan gelen bir tecrübesi olduğunu ifade etti.

"BUNU İDDİA EDİYORUM"

Emekli Hava Tümgeneral Karataş, gelen tecrübeyle birlikte S-400'leri Türkiye'nin Ruslardan daha iyi kullanabileceğini söyledi. Karataş, "Bunu iddia ediyorum" dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #s-400 #beyazıt karataş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.