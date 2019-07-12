Son dakika haberleri... S-400 teslimatı başladı! Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den çarpıcı açıklamalar

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ulusal Kanal canlı yayınında S-400'lerin teslimatının başlamasına dair çarpıcı açıklamalar yaptı

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında S-400'lerin teslimatının başlamasına dair önemli açıklamalar yaptı.



Gürdeniz, S-400 ve Mavi Vatan'ın önemine değindi.



Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, S-400 ve Doğu Akdeniz'de faaliyetlere dair çarpıcı ifadeler kullandı.



Öte yandan S-400 taşıyan üçüncü uçak da Ankara Mürted Üssü'ne indi.



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