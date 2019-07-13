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Son dakika haberleri... S-400 teslimatı devam ediyor! Dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi

S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan Türkiye'ye sevkiyatı devam ediyor. Sistemin parçalarını taşıyan uçak, bu sabah Mürted Hava Meydanı'na indi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." denildi

Son dakika haberleri... S-400 teslimatı devam ediyor! Dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi

S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan Türkiye'ye sevkiyatı devam ediyor.

Sistemin parçalarını taşıyan uçak, bu sabah Mürted Hava Meydanı'na indi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.

MSB'nin açıklamasında, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400 #mürted hava meydanı #Milli Savunma Bakanlığı
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