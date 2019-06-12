Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, İGDAŞ ile ilgili açıklama yaptı. Gökçınar, "İBB'mizin köklü kurumlarından İGDAŞ'ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'tan çıkarıldığı iddiaları vardı. İGDAŞ "personel olarak çalışmamıştır" açıklaması yaptı ancak Kılıçdaroğlu iddialarını sürdürdü

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, açıklama yaptı.



Gökçınar, şunları belirtti:



"Son günlerde ailem hakkında bir konu gündemi hayli işgal etmektedir. Bu sebeple bu konu hakkında bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Bu açıklamayı yapmaktaki amacım, birtakım siyasilerin adımı ve ailemi kullanarak asılsız bazı açıklamalarda bulunmalarıdır.



Eşim ve oğlum tarafından işletilen Hukuk Bürosu, 2004 senesinden beri İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmektedir.

Söylenildiği gibi oğlum ve eşim İGDAŞ personeli değildir, İGDAŞ kurumuyla aralarında sadece vekalet sözleşmesi vardır.



İBB'mizin köklü kurumlarından İGDAŞ'ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'tan çıkarıldığı iddiaları vardı. İGDAŞ "personel olarak çalışmamıştır" açıklaması yaptı ancak Kılıçdaroğlu iddialarını sürdürdü.



ulusal.com.tr



