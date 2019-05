Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Buradan iktidara sesleniyorum. Seçmen iradesine ipotek koyacak davranışlarla milleti lütfen germeyin. Bu seçimlerde medyanın ve resmi kurumların adil olmasına özen gösterin. Şaibeye yer verecek bir tutumun içine asla girmeyin. Biz seçim için kararımızı biraz geniş bir istişareden sonra vereceğiz. Şu an için bu konuda kesin bir açıklamada bulunmuyorum. Ben iktidarı da muhalefeti de insanları da vicdan ile karar vermeye davet ediyorum. Bu iktidar gitmeden bu memlekete adalet gelmez, huzur gelmez, yolsuzluk önlenemez." dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Karamollaoğlu, şunları söyledi:



"İsrail bir terör devleti vasfını adeta bir kimlik haline getirdi. Her ramazan ayının başında sürekli olarak Gazze’ye saldıran İsrail’i ve terörünü lanetliyorum



Sözü hiç uzatmadan, dolandırmadan ifade etmek istiyorum ki, bu YSK kararı, hukuk kurallarının yanlış yorumlanması değil, tamamen hukukun katledilmesidir. Bu karar YSK’nın alnına kara bir leke olarak tarihe geçecektir.



Nasıl oluyor da Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiler, ülkenin bekasını kendi bekalarına tercih ederler anlayamıyoruz. Görüyoruz ki, Ak Partili arkadaşlarının vicdanı kör olmuştur.



AK Parti 94 ruhuna döneceğiz demişti. Biz de ruh çağırmakla gelmez dedik. Ama frene basamamışlar, taa 1940 ruhuna döndüler. Ellerinde olsa hiç tereddüt etmeden o sistemi geri getirirler.



İktidara şu hatırlatmayı yapmadan geçemeyeceğim. Ebedi olan hiçbir iktidar olmamıştır bugüne kadar. Her gelen gitmiştir. Bazıları hayırla yâd edilmiş bazılar da ibretlik kötü bir miras bırakmıştır.



Bu AK Partili yönetici arkadaşlar hakkı üstün tutmak için değil tam tersine, hakkı kendi menfaatleri için kullandıkları için anılacaklar. Tekebbürleri ile anılacak, zorbalıkları ile anılacaklar.



Şimdiden ben bu arkadaşlarımızın tavırlarını değiştirmelerini, bugüne kadar uyguladıkları haksızlıklardan vazgeçmelerini temenni ediyorum.



Bugün kendilerini iktidara yamamış olanlar bilsinler ki, onlar da bu iktidarla birlikte tarihin kara sayfalarına yazılacaklar.



İktidar iktidarda kalabilmek için, vatandaşın ekonomik sıkıntı içerisinde olmasına hiç aldırış etmiyor. Suçu kendisinde de bulmuyor. Sadece şu muhalefet var ya şu muhalefet diyorlar. Bu tabloyu ortaya çıkaran sizsiniz.



Her ne yaşanırsa yaşansın asla ve asla gelecekten ümit kesmemeliyiz.



Buradan iktidara sesleniyorum. Seçmen iradesine ipotek koyacak davranışlarla milleti lütfen germeyin. Bu seçimlerde medyanın ve resmi kurumların adil olmasına özen gösterin. Şaibeye yer verecek bir tutumun içine asla girmeyin.



Biz seçim için kararımızı biraz geniş bir istişareden sonra vereceğiz. Şu an için bu konuda kesin bir açıklamada bulunmuyorum.



Ben iktidarı da muhalefeti de insanları da vicdan ile karar vermeye davet ediyorum.



Bu iktidar gitmeden bu memlekete adalet gelmez, huzur gelmez, yolsuzluk önlenemez.



Vatandaşımıza sesleniyorum. Adaletsizliğe rıza gösterirsek bir gün o adaletsizlik başımıza patlar. Zulme rıza gösterirsek bir gün o zulüm başımıza patlar. O haksızlıkla, o zulümle biz de karşı karşıya kalabiliriz.



Bugün yaptıklarının hesabını Cenab-ı Hakk’ın huzurunda verecekler. Ama inanıyorum ki tarihe de bunun hesabını verecekler."



