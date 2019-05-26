Gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar'ı darp edenler şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı. Önkibar, evinin önünde önünü kesen iki ayrı araçtan inen üç kişi tarafından darp edilmişti. Kendisini takip eden araçlardan birinin plakasını alan Önkibar, saldırganlardan şikayetçi olmuştu.

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Önkibar'ı darbeden 3 şüpheli ile bunlara araç kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sabahattin Önkibar’ı darp eden 3 şüpheli ile bu şüphelilere aracı kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen şüpheli şahıs Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış olup Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.





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