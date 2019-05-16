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Son dakika haberleri... Sadık Özgür vefat etti (Sadık Özgür cenaze töreni bilgileri-Sadık Özgür kimdir?)

Kale Endüstri Holding ve 3S Kale Holding Onursal Başkanı Sadık Özgür, yaşamını yitirdi. Sadık Özgür’ün cenazesi, yarın (17 Mayıs) öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek

Son dakika haberleri... Sadık Özgür vefat etti (Sadık Özgür cenaze töreni bilgileri-Sadık Özgür kimdir?)

Kale Endüstri Holding ve 3S Kale Holding Onursal Başkanı Sadık Özgür, yaşamını yitirdi

Tek torna tezgahı ile kurduğu Kale Kilit markasını dünyanın sayılı kilit markalarından biri yapan Kale Endüstri Holding ve 3S Kale Holding Onursal Başkanı Sadık Özgür; 15 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 89 yaşında yaşamını yitiren Sadık Özgür’ün cenazesi, yarın (17 Mayıs) öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Sadık Özgür, Cumhuriyetin ilk kuşak sanayicilerinden biri olarak, 1953 yılında Tahtakale’de, küçük bir atölyede üretime başladı. Tüccarlık ile sanayiciliği birleştiren vizyonu sayesinde, yarım asrı aşkın marka yolculuğunda Kale Kilit’i, büyük bir marka haline getirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sadık özgür
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