Ali Babacan'ın ekibinde yer alacağı konuşulan Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti. Sadullah Ergin'in istifa haberinin ardından eski bakanlardan Beşir Atalay, Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün'ün de AK Parti'den istifa ettiği ileri sürüldü. Ancak sözkonusu isimlerden henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti'den istifa etti. Independent Türkçe'nin ulaştığı Sadullah Ergin, bir süre önce istifa ettiğini doğruladı. Ancak ne zaman istifa ettiğine yönelik "Bu soruyu pas geçelim" dedi. Ergin konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.



2011-2013 yılları arası Adalet Bakanı görevinde bulunan Ergin 22., 23. ve 24. dönemlerde Hatay milletvekili olarak TBMM'de bulunmuştu.



25 Aralık 2013'de yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ergin 5 bin oy farkla seçimi kaybetti.



Ergin'in 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'la birlikte yeni kurulması planlanan partinin içinde görev alacağı iddia ediliyor.



Sadullah Ergin'in istifa haberinin ardından eski bakanlardan Beşir Atalay, Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün'ün de AK Parti'den istifa ettiği ileri sürüldü. Ancak sözkonusu isimlerden henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.