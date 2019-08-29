Vatan Partisi'nde gençler en önde!
Vatan Partisi'nde gençler en önde!
Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
Mansur Yavaş, MHP'li vekili mahkemeye verdi
Mansur Yavaş, MHP'li vekili mahkemeye verdi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Sadullah Ergin, AK Parti'den istifa etti! Beşir Atalay, Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün iddiası...

Ali Babacan'ın ekibinde yer alacağı konuşulan Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti. Sadullah Ergin'in istifa haberinin ardından eski bakanlardan Beşir Atalay, Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün'ün de AK Parti'den istifa ettiği ileri sürüldü. Ancak sözkonusu isimlerden henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberleri... Sadullah Ergin, AK Parti'den istifa etti! Beşir Atalay, Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün iddiası...
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti'den istifa etti. Independent Türkçe'nin ulaştığı Sadullah Ergin, bir süre önce istifa ettiğini doğruladı. Ancak ne zaman istifa ettiğine yönelik "Bu soruyu pas geçelim" dedi. Ergin konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.

2011-2013 yılları arası Adalet Bakanı görevinde bulunan Ergin 22., 23. ve 24. dönemlerde Hatay milletvekili olarak TBMM'de bulunmuştu.

25 Aralık 2013'de yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ergin 5 bin oy farkla seçimi kaybetti.

Ergin'in 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'la birlikte yeni kurulması planlanan partinin içinde görev alacağı iddia ediliyor.

Sadullah Ergin'in istifa haberinin ardından eski bakanlardan Beşir Atalay, Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün'ün de AK Parti'den istifa ettiği ileri sürüldü. Ancak sözkonusu isimlerden henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.