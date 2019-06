Sakarya'nın Hendek ilçesinde saat 16:08'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar bildirilen herhangi bir can kaybı ve hasar yok. Olayın verdiği tedirginlikle insanlar evlerinden çıktı haliyle. Şu an itibarıyla kontrollerimizi yaptık, herhangi bir olumsuz yok." diye konuştu. Bu arada deprem anı, bir giyim mağazasının güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, deprem sırasında vatandaşların dışarı kaçması yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde saat 16:08'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.



AFAD deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Sakarya, Hendek'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.





MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil." dedi.



KAYMAKAMDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar bildirilen herhangi bir can kaybı ve hasar yok. Olayın verdiği tedirginlikle insanlar evlerinden çıktı haliyle. Şu an itibarıyla kontrollerimizi yaptık, herhangi bir olumsuz yok." diye konuştu.



Bu arada deprem anı, bir giyim mağazasının güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, deprem sırasında vatandaşların dışarı kaçması yer alıyor.



