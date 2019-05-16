Cumhurbaşkanlığınca, 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlama törenine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Öncü Gençlik, Türkiye Gençlik Birliği de davet edildi.

Cumhurbaşkanlığınca, 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlama törenine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği de davet edildi.



Etkinliğe Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ve TGB Genel Sekreteri Okan Özkan katılacak.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirildi.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs 100. yıl törenine davet edildiği öğrenildi.





ulusal.com.tr







