Son dakika haberleri! Sanatçılar, Diyarbakır annelerini ziyaret etti! Muazzez Ersoy ve Hülya Koçyiğit, Ulusal Kanal'a konuştu
Sanatçılar, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileleri ziyaret etti. Sanatçı Muazzez Ersoy, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada "Benim dileğim, buradaki annelerin dileğidir" dedi. Sanatçı Hülya Koçyiğit ise Ulusal Kanal'a "Ancak bir anne yüreği hissedebilir bu duyguyu. Büyük bir acı. Allah bütün evlatları bağışlasın. Terör; çok can yaktı, çok analar ağladı, evlat kaybetti. O nedenle onların yanında olmak, onlara destek olmak hepimizin görevi" açıklaması yaptı
GÜNDEM 13.09.2019, 16:24 13.09.2019, 17:23
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/HDP'ye isyan büyüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından sanatçılar, anneleri ziyaret etti.
MUAZZEZ ERSOY: DİLEĞİM, ANNELERİN DİLEĞİDİR
Sanatçı Muazzez Ersoy, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada "Benim dileğim, buradaki annelerin dileğidir" dedi.
HÜLYA KOÇYİĞİT: ONLARA DESTEK OLMAK, HEPİMİZİN GÖREVİ
Sanatçı Hülya Koçyiğit, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada, "Ancak bir anne yüreği hissedebilir bu duyguyu. Büyük bir acı. Allah bütün evlatları bağışlasın. Terör; çok can yaktı, çok analar ağladı, evlat kaybetti. O nedenle onların yanında olmak, onlara destek olmak hepimizin görevi" dedi.
ulusal.com.tr
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