Son dakika haberleri! Sanatçılar, Diyarbakır annelerini ziyaret etti! Muazzez Ersoy ve Hülya Koçyiğit, Ulusal Kanal'a konuştu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/HDP'ye isyan büyüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından sanatçılar, anneleri ziyaret etti.

MUAZZEZ ERSOY: DİLEĞİM, ANNELERİN DİLEĞİDİR

Sanatçı Muazzez Ersoy, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada "Benim dileğim, buradaki annelerin dileğidir" dedi.

HÜLYA KOÇYİĞİT: ONLARA DESTEK OLMAK, HEPİMİZİN GÖREVİ

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada, "Ancak bir anne yüreği hissedebilir bu duyguyu. Büyük bir acı. Allah bütün evlatları bağışlasın. Terör; çok can yaktı, çok analar ağladı, evlat kaybetti. O nedenle onların yanında olmak, onlara destek olmak hepimizin görevi" dedi.

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