Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı terörist yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı terörist yakalandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.



Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.



Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgu işlemleri için jandarmaya götürüldü.