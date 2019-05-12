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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı terörist yakalandı.

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgu işlemleri için jandarmaya götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa
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