Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladığını söyleyen Akar, birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildiğini ifade etti. Güvenli bölge tesisi konusunda konuşan Bakan Akar, ilk ortak helikopter uçuşunun bugün yapıldığını vurgulayarak teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandığını bildirdi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında 2 helikopterin uçuş yaptığı görüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu.



Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladığını söyleyen Akar, birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildiğini ifade etti.



Güvenli bölge tesisi konusunda konuşan Bakan Akar, ilk ortak helikopter uçuşunun bugün yapıldığını vurgulayarak teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandığını bildirdi.



Bakan Akar, "İdlib'de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız." dedi.



Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak’ın kuzeyinde 654 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-3 harekatının başarıyla devam ettiğinin altını çizdi.



SINIRDA ORTAK UÇUŞ YAPILIYOR



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında 2 helikopterin uçuş yaptığı görüldü.



ulusal.com.tr







