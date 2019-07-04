Son dakika haberleri... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400 hava savunma sistemi) Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Heyetlerin gelip gitmesi, bunlar devletlerin ilgili kuruluşları arasında yürüyen işlerdir. Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz. Türkiye ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçirebilir" dedi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Heyetlerin gelip gitmesi, bunlar devletlerin ilgili kuruluşları arasında yürüyen işlerdir. Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz." dedi.



Demir, Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech tarafından düzenlenen “Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler” panelinde yaptığı konuşmada, enerji hatlarının korunmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Harekat ortamında geniş şekilde enerjiye ihtiyaç duyulduğunu ve bu alanda önemli bir teknoloji yarışı olduğunu anlatan Demir, "Ülkenizi ve enerjinizi korumak istiyorsanız, kuvvetlerinizin sahada etkin olması ve bunu yaparken kullandıkları enerjinin taşınabilir, depolanabilir ve pratik olması gerekiyor." ifadesini kullandı.



Demir, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soru üzerine, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Heyetlerin gelip gitmesi, bunlar devletlerin ilgili kuruluşları arasında yürüyen işlerdir. Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz." diye konuştu.



S-400'ün konuşlandırılacağı yere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerince değerlendirme yapılacağına işaret eden Demir, şunları kaydetti:



"Biz şimdi S-400 alıp da Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştireceğiz diye bir planlama yok. Ama Türkiye ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçirebilir. Bu da hareket planlayıcılarının vereceği bir karardır. Yaptırımlara gelince, bu yaptırımlar az çok biliniyor. Biz onlara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, bilenmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Bu bizi caydırmayacak daha da güçlendirecektir."



Demir, yerli ürün kullanımının Türkiye için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.