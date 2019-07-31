Son dakika haberleri... Savunma Sanayii'den önemli Milli Muharip Uçak MMU açıklaması

Türkiye Savunma Sanayii alanında, milli imkanları geliştirmek için çalışıyor. Amerika ile yaşanan F-35 krizinin ardından, Milli Muharip Uçak Projesi gündemde. Savunma Sanayi Başkanı İsmil Demir, "F35'ler olsun olmasın, biz bu işi başaracağız" dedi. S-400'lerle ilgili soruları da yanıtlayan Demir, yeni milli savaş gemilerinin yolda olduğunu duyurdu

Demir, Milli Muharip Uçak projesini mutlaka başaracağız dedi.



S-400'lerle ilgili de konuştu Demir. Amerika'nın S-400 rahatsızlığına değindi. "Bizimle oturup konuşmadılar" ifadelerini kullandı.



S-400'lerin ikinci sevkiyatı ile ilgili ise oldukça fazla ayrıntı var. Demir, ayrıntılara girmedi fakat, ikinci sistemde "ortak üretim" olacağının mesajnı verdi.



Savunma Sanayi Başkanı "S-400'lerin kumandası kimde olacak?" sorunu da yanıtladı.



Demir, Milli Gemi çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.





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