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Son dakika haberleri... Savunma Sanayii'den önemli Milli Muharip Uçak MMU açıklaması

Türkiye Savunma Sanayii alanında, milli imkanları geliştirmek için çalışıyor. Amerika ile yaşanan F-35 krizinin ardından, Milli Muharip Uçak Projesi gündemde. Savunma Sanayi Başkanı İsmil Demir, "F35'ler olsun olmasın, biz bu işi başaracağız" dedi. S-400'lerle ilgili soruları da yanıtlayan Demir, yeni milli savaş gemilerinin yolda olduğunu duyurdu

Son dakika haberleri... Savunma Sanayii'den önemli Milli Muharip Uçak MMU açıklaması

Demir, Milli Muharip Uçak projesini mutlaka başaracağız dedi. 

S-400'lerle ilgili de konuştu Demir.  Amerika'nın S-400 rahatsızlığına değindi. "Bizimle oturup konuşmadılar" ifadelerini kullandı. 

S-400'lerin ikinci sevkiyatı ile ilgili ise oldukça fazla ayrıntı var. Demir, ayrıntılara girmedi fakat, ikinci sistemde "ortak üretim" olacağının mesajnı verdi.

Savunma Sanayi Başkanı "S-400'lerin kumandası kimde olacak?" sorunu da yanıtladı. 

Demir, Milli Gemi çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #milli muharip uçak #mmu #tfx
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