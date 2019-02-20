Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "S-400 HSS'nin teslimatları bu yıl başlayacak." dedi. Prof. Dr. Demir, ayrıca, "F-35 ve diğer tartışmalara biz teknik açıdan bakıyoruz. 2 F-35 teslim edildi. Önümüzdeki ay 2 adet daha teslim edilecek." şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV'de soruları yanıtladı.



Demir, S-400'lerle ilgili olarak "S-400 HSS'nin teslimatları bu yıl başlayacak." dedi.



Yerli hava savunma sistemleri Hisar ve Siper için çalışmaların devam ettiğinin bilgisini paylaşan Prof. Dr. İsmail Demir, "F-35 ve diğer tartışmalara biz teknik açıdan bakıyoruz. 2 F-35 teslim edildi. Önümüzdeki ay 2 adet daha teslim edilecek." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in açıklamarı şöyle:



"F-35B için mevcut bir teklif yok.



ANKA'da kullanılan yerli PD-170 motorumuzun performansı çok iyi.



Sürü İHA'lar için yarışmamız olacak.



Atak-II için çalışıyoruz. Sözleşmesini imzaladık. Proje yerli ve milli olacak. Yakın ve dost ülkelerden ortak olmak isteyenlere açığız.



Tank Modernizasyonlarımız devam ediyor. Aktif ve pasif koruma sistemleri entegre ediliyor. Altay tankına kullanacağımız modern sistemleri de bu tanklara entegre edilmesi için çalışmalarımız var.



ALTAY tankı seri üretim için altyapı çalışmaları devam ediyor.



Akıncı İHA'yı bekliyoruz. Büyük bir çarpan etkisi yapacak. TUSAŞ'ın yeni bir İHA'sını görebiliriz. Silahlı Hürkuş'un sahadaki performansını göreceğiz."



ulusal.com.tr



