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Son dakika haberleri... Savunma Sanayii'nden F-35 ve Milli Muharip Uçak projesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik. Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz. Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır. Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada." dedi

Son dakika haberleri... Savunma Sanayii'nden F-35 ve Milli Muharip Uçak projesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 konusunda açıklamalar yaptı.

İsmail Demir, şunları söyledi:

"F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik.

Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz.

Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok.

Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak.

Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır.

Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada."


Kaynak: AA
Etiketler; #Savunma Sanayii #F-35 #milli muharip uçak
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