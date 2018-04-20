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Son dakika haberleri: Seçim önergesi Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge kabul edilerek, yasalaştı

Son dakika haberleri: Seçim önergesi Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge kabul edilerek, yasalaştı

Etiketler; #tbmm
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