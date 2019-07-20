Çok sayıda iptal var
Çok sayıda iptal var
Burdur'da art arda depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Burdur'da art arda depremler! AFAD'dan ilk açıklama
EYT, af, ceza indirimi, 3600 ek göstergede flaş gelişme
EYT, af, ceza indirimi, 3600 ek göstergede flaş gelişme
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Şehir Hatları açıkladı: Birçok sefer iptal edildi

Şehir Hatları, 21 Temmuz 2019 Pazar günü düzenlenecek olan 31. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Şehir Hatları, iptal edilen seferlerini tek tek duyurdu

Son dakika haberleri... Şehir Hatları açıkladı: Birçok sefer iptal edildi

Şehir Hatları, 21 Temmuz 2019 Pazar günü düzenlenecek olan 31. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları nedeniyle iptal olan seferlerini açıkladı.

Yüzme yarışları nedeniyle iptal edilen seferler şu şekilde:

"Değerli yolcularımız,

21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan 31. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları nedeni ile 21 Temmuz 2019 tarihindeki seferlerimiz için aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılacaktır;

1.) 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Sarıyer kalkışlı 07:20 Sarıyer–Eminönü seferinin Kanlıca uğraması iptal edilmiştir.

2.) 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Bebek kalkışlı 10:30-12:00-13:30 orta ring (Emirgan-Kanlıca- Anadoluhisarı- Bebek) seferi iptal edilmiştir.

3.) 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Emirgan kalkışlı 10:00-11:00-12:30 orta ring (Emirgan- Kanlıca- A.hisarı- bebek) seferi iptal edilmiştir.

4.) 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan 10:35 kalkışlı uzun boğaz turu seferimiz iptal edilmiştir.

5.) 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan 15:00 Anadolukavağı kalkışlı uzun boğaz seferi iptal edilmiştir.

6.) 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan 13:35 kalkışlı uzun boğaz turu seferimiz iptal edilmiştir.

7.) 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan 18:00 Anadolukavağı kalkışlı uzun boğaz seferi iptal edilmiştir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #şehir hatları #sefer #yüzme yarışı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.