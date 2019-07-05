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Son dakika haberleri... Şehir Hatları çok sayıda vapur seferini iptal etti! İşte o seferlerin saatleri

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada  "Değerli Yolcularımız, Bu gün saat 13:00 ile 13:30 saatleri arasında planlanan, Çengelköy’den başlayarak güneye doğru devam edecek yelken yarışları sebebi ile iptal edilecek seferler aşağıdaki gibidir." ifadeleri yer aldı. İşte iptal edilen seferlerin listesi

Son dakika haberleri... Şehir Hatları çok sayıda vapur seferini iptal etti! İşte o seferlerin saatleri

Şehir Hatları, bugünkü bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız, Bu gün saat 13:00 ile 13:30 saatleri arasında planlanan, Çengelköy’den başlayarak güneye doğru devam edecek yelken yarışları sebebi ile iptal edilecek seferler aşağıdaki gibidir." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Yarışların başlamasını müteakiben sürecin akışına göre İstanbul VTS tarafından yeni bir değerlendirme olması halinde seferlerin bu yeni değerlendirmeye göre belirtilen saatten daha önce başlatılması ihtimali göz önünde tutulacaktır.

13:00 itibari ile başlayacak yarışa iştirak eden teknelerin boğazı tamamen terk etmesinin uzaması halinde seyir yasağının uzaması ihtimali olduğu belirtilmiştir. Mevcut durumda saat 14:00 kadar etkilenebilecek seferler en kısa sürede bildirilecektir."

İşte açıklamaya göre, iptal edilen seferler:

"12.50, 13.10 ve 13.30 Kadıköy-Karaköy

13.05 ve 13.25 Karaköy-Kadıköy

13.00 ve 13.20 Kadıköy-Eminönü

13.15 Eminönü-Kadıköy

13.15 Kadıköy-Beşiktaş

13.15 Beşiktaş-Kadıköy

13.10 ve 13.30 Üsküdar-Beşiktaş

13.10 ve 13.30 Beşiktaş-Üsküdar"

ulusal.com.tr

Etiketler; #şehir hatları #vapur
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