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Son dakika haberleri... Şehir Hatları duyurdu: Birçok sefer yapılamıyor (12 Haziran 2019 Çarşamba Şehir Hatları iptal edilen vapur seferleri listesi)

Şehir Hatları; Kadıköy - Eminönü, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Beşiktaş, Üsküdar - Eminönü, Bostancı - Karaköy ve Beşiktaş - Adalar seferlerinin yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamadığını açıkladı

Son dakika haberleri... Şehir Hatları duyurdu: Birçok sefer yapılamıyor (12 Haziran 2019 Çarşamba Şehir Hatları iptal edilen vapur seferleri listesi)

Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferlerinin olduğunu açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Değerli yolcularımız,

09:15 itibari ile Kadıköy - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.

09:15 itibari ile Kadıköy - Karaköy seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.

09:15 itibari ile Kadıköy - Beşiktaş seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.

09:15 itibari ile Üsküdar - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.

Bostancı- Karaköy seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.

Beşiktaş - Adalar seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #üsküdar #eminönü #karaköy #Kadıköy #vapur seferleri #şehir hatları
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