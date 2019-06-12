Şehir Hatları; Kadıköy - Eminönü, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Beşiktaş, Üsküdar - Eminönü, Bostancı - Karaköy ve Beşiktaş - Adalar seferlerinin yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamadığını açıkladı

Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferlerinin olduğunu açıkladı.



Açıklama şöyle:



"Değerli yolcularımız,



09:15 itibari ile Kadıköy - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.



09:15 itibari ile Kadıköy - Karaköy seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.



09:15 itibari ile Kadıköy - Beşiktaş seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.



09:15 itibari ile Üsküdar - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.



Bostancı- Karaköy seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.



Beşiktaş - Adalar seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır."



ulusal.com.tr



