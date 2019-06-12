Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferlerinin olduğunu açıkladı.
Açıklama şöyle:
"Değerli yolcularımız,
09:15 itibari ile Kadıköy - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.
09:15 itibari ile Kadıköy - Karaköy seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.
09:15 itibari ile Kadıköy - Beşiktaş seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.
09:15 itibari ile Üsküdar - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır."
ulusal.com.tr
Şehir Hatları; Kadıköy - Eminönü, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Beşiktaş ve Üsküdar - Eminönü seferlerinin yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamadığını açıkladı
Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferlerinin olduğunu açıkladı.