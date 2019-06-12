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Son dakika haberleri... Şehir Hatları duyurdu: Vapur seferleri yapılamıyor

Şehir Hatları; Kadıköy - Eminönü, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Beşiktaş ve Üsküdar - Eminönü seferlerinin yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamadığını açıkladı

Son dakika haberleri... Şehir Hatları duyurdu: Vapur seferleri yapılamıyor

Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferlerinin olduğunu açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Değerli yolcularımız,

09:15 itibari ile Kadıköy - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.

09:15 itibari ile Kadıköy - Karaköy seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.

09:15 itibari ile Kadıköy - Beşiktaş seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır.

09:15 itibari ile Üsküdar - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #şehir hatları #vapur seferleri #Kadıköy #karaköy #eminönü #üsküdar
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