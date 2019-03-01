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Son dakika haberleri... Şehir Hatları'nda sefer iptalleri var

Hava muhalefeti sebebiyle Şehir Hatları'nın 15:15 Beşiktaş-Adalar ve 15:30 Adalar-Beşiktaş seferleri iptal edildi

Son dakika haberleri... Şehir Hatları'nda sefer iptalleri var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları tarafından hava muhalefeti sebebiyle bazı seferler iptal ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, 15:15 Beşiktaş-Adalar seferi ile 15:30 Adalar-Beşiktaş seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Konuyla ilgili Şehir Hatları tarafından açıklama yapıldı.

Bugün Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinde de iptaller yaşanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şehir hatları #sefer iptaller
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