Hava muhalefeti sebebiyle Şehir Hatları'nın 15:15 Beşiktaş-Adalar ve 15:30 Adalar-Beşiktaş seferleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları tarafından hava muhalefeti sebebiyle bazı seferler iptal ediliyor.



Edinilen bilgilere göre, 15:15 Beşiktaş-Adalar seferi ile 15:30 Adalar-Beşiktaş seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.



Konuyla ilgili Şehir Hatları tarafından açıklama yapıldı.



Bugün Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinde de iptaller yaşanmıştı.



ulusal.com.tr