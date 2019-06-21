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Son dakika haberleri... Şehir Hatları'ndan 23 Haziran kararı

Şehir Hatları, 23 Haziran Pazar günü bazı hatlarda birçok ek sefer koyulduğunu açıkladı

Son dakika haberleri... Şehir Hatları'ndan 23 Haziran kararı

Şehir Hatları, ek seferler için bilgilendirmede bulundu.

Şehir Hatları, 23 Haziran Pazar günü bazı hatlarda ek sefer uygulamasına gidildiğini açıkladı.

Ek sefer listesi, Şehir Hatları'nın internet sitesinden açıkladı.

Buna göre, düzenlenen ek seferler şu şekilde:

"KARAKÖY - KADIKÖY    

ÜSKÜDAR - EMİNÖNÜ

KADIKÖY - BEŞİKTAŞ

SARIYER - RUMELİ KAVAĞI - ANADOLU KAVAĞI

KÜÇÜKSU - BEŞİKTAŞ - KABATAŞ

ÇENGELKÖY - İSTİNYE

KÜÇÜKSU - İSTİNYE

KABATAŞ - EMİNÖNÜ - KADIKÖY - ADALAR

BOSTANCI - ADALAR

EMİNÖNÜ - KADIKÖY - ADALAR

BOSTANCI - BÜYÜKADA - SEDEF ADASI

BOĞAZ´dan Geliş - BOĞAZ´a Gidiş"

ulusal.com.tr

Etiketler; #şehir hatları #karaköy #Kadıköy
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