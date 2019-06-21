Son dakika haberleri... Şehir Hatları'ndan 23 Haziran kararı

Şehir Hatları, ek seferler için bilgilendirmede bulundu.
Şehir Hatları, 23 Haziran Pazar günü bazı hatlarda ek sefer uygulamasına gidildiğini açıkladı.
Ek sefer listesi, Şehir Hatları'nın internet sitesinden açıkladı.
Buna göre, düzenlenen ek seferler şu şekilde:
"KARAKÖY - KADIKÖY
ÜSKÜDAR - EMİNÖNÜ
KADIKÖY - BEŞİKTAŞ
SARIYER - RUMELİ KAVAĞI - ANADOLU KAVAĞI
KÜÇÜKSU - BEŞİKTAŞ - KABATAŞ
ÇENGELKÖY - İSTİNYE
KÜÇÜKSU - İSTİNYE
KABATAŞ - EMİNÖNÜ - KADIKÖY - ADALAR
BOSTANCI - ADALAR
EMİNÖNÜ - KADIKÖY - ADALAR
BOSTANCI - BÜYÜKADA - SEDEF ADASI
BOĞAZ´dan Geliş - BOĞAZ´a Gidiş"
ulusal.com.tr
Şehir Hatları, 23 Haziran Pazar günü bazı hatlarda birçok ek sefer koyulduğunu açıkladı
Şehir Hatları, ek seferler için bilgilendirmede bulundu.