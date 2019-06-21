Son dakika haberleri... Şehir Hatları'ndan 23 Haziran kararı

Şehir Hatları, 23 Haziran Pazar günü bazı hatlarda birçok ek sefer koyulduğunu açıkladı

Şehir Hatları, ek seferler için bilgilendirmede bulundu.



Şehir Hatları, 23 Haziran Pazar günü bazı hatlarda ek sefer uygulamasına gidildiğini açıkladı.



Ek sefer listesi, Şehir Hatları'nın internet sitesinden açıkladı.



Buna göre, düzenlenen ek seferler şu şekilde:



"KARAKÖY - KADIKÖY



ÜSKÜDAR - EMİNÖNÜ



KADIKÖY - BEŞİKTAŞ



SARIYER - RUMELİ KAVAĞI - ANADOLU KAVAĞI



KÜÇÜKSU - BEŞİKTAŞ - KABATAŞ



ÇENGELKÖY - İSTİNYE



KÜÇÜKSU - İSTİNYE



KABATAŞ - EMİNÖNÜ - KADIKÖY - ADALAR



BOSTANCI - ADALAR



EMİNÖNÜ - KADIKÖY - ADALAR



BOSTANCI - BÜYÜKADA - SEDEF ADASI



BOĞAZ´dan Geliş - BOĞAZ´a Gidiş"



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