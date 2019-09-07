Son dakika haberleri! Şehit 4'üncü sınıf emniyet müdürü Tufan Kansuva için taziye mesajı
Mardin Ömerli'de şehit olan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Tufan Kansuva için taziye mesajı yayınlayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi
GÜNDEM 07.09.2019, 13:48
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Ömerli'de şehit olan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Tufan Kansuva için taziye mesajı yayınladı.
Aktaş'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Teşkilatımız mensuplarından 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva, 07 Eylül 2019 günü Mardin ili Ömerli ilçesi Harmankaya ve Kömürlü köylerinde JÖH ve PÖH ortak operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."
ulusal.com.tr
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