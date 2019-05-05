Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan askerlerden piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan'ın (28) cenazesi, memleketi Adana'da defnedildi.

Şehit Erdoğan'ın naaşı Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirildi.



Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu helallik alınmak üzere babaevinin bulunduğu İmamoğlu ilçesi Sevinçli Mahallesi'ne götürüldü.



Burada şehidin eşi Tuğba ile babası Cafer ve annesi Emine Erdoğan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Helallik alınmasının ardından evin yakınlarındaki bir arazide kılınan cenaze namazının ardından şehit Erdoğan, Sevinçli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bazı milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri ve siyasi erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Bu arada, şehit Erdoğan'ın 2 ay önce eşi Tuğba Erdoğan ile evlendiği, kısa süre önce de izinden görev yerine döndüğü belirtildi.



Beş kardeş olan şehidin, ağabeyi Hamza Erdoğan'ın da Hakkari'de farklı bir birlikte sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.



Hakkari'deki bir üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu 3 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.