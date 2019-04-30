Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Çankırı'ya gönderildi

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Çankırı'ya uğurlandı.



Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın (26) cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.



Burada düzenlenen törenin ardından Koca'nın naaşı, Çankırı'ya gönderildi.



Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Albay Hali Uysal, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile askeri erkan katıldı.