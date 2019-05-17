Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Siirt Eruh kırsalında yapılan Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatına dair bilgilendirme yapıldı.



Bakanlığın açıklaması şöyle:



"Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."



3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İçişleri Bakanlığı tarafından "Siirt Eruh kırsalında yapılan Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı.



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