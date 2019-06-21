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Son dakika haberleri... Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri  tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri  tarafından hava destekli gerçekleştirilen ”Kurt Kapanı 2019-23 Opersayonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede  operasyonlar devam etmektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #siirt #Pervari #herekol dağı
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