Son dakika haberleri... Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Bakanlık açıklaması şöyle:



"İç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen ”Kurt Kapanı 2019-23 Opersayonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Bölgede operasyonlar devam etmektedir."



ulusal.com.tr