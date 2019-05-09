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Son dakika haberleri... Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Mersin'de, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi, evinde tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, olayla ilgili adliyeye sevk edilen belediye başkanı tutuklandı

Son dakika haberleri... Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

 Mersin'de, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı.

Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki evinde tabancayla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Aktan ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Aktan, ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, olay sırasında evde olduğu belirtilen Belediye Başkanı Mücahit Aktan da Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aktan'ın savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit Aktan, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin
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