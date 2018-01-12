Gelen son dakika haberine göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, ikisi ağır 28 kişi yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu, 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.



Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan yabancı plakalı otobüs, Silopi- Habur karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi.







Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 28 kişi yaralandı.









Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.







Yaralanan ve yakınlarını kaybedenleri güvenlik güçleri teselli etmeye çalıştı.