Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu, 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan yabancı plakalı otobüs, Silopi- Habur karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 28 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanan ve yakınlarını kaybedenleri güvenlik güçleri teselli etmeye çalıştı.
Gelen son dakika haberine göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, ikisi ağır 28 kişi yaralandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu, 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
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