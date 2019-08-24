Pençe Operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nın başladığını duyurdu. Hedefte PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve PKK sığınakları var. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe-3 harekâtının stratejik bir operasyon olduğu söyledi. Ağar'a göre, Sinat ve Haftanin en başından beri, PKK'nın kullanmış olduğu en temel alanlardan bir tanesi. Güvenlik uzmanı, terör örgütü PKK'nın güç ürettiği her yerde tamamen kontrol altına alımaya çalışıldığını söyledi

Terör örgütü PKK'ya yeni bir Pençe darbesi daha atıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.



Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı.



Harekat, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara ve sığınakları imha etmeyi amaçlıyor.



Pençe-3 Harekatı, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile de destekleniyor.



ABDULLAH AĞAR'DAN DEĞERLENDİRME



Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe-3 harekâtının stratejik bir operasyon olduğu söyledi.



Ağar'a göre, Sinat ve Haftanin en başından beri, PKK'nın kullanmış olduğu en temel alanlardan bir tanesi.



Güvenlik uzmanı, terör örgütü PKK'nın güç ürettiği her yerde tamamen kontrol altına alımaya çalışıldığını söyledi.



ulusal.com.tr