Pençe Operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nın başladığını duyurdu. Hedefte PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi ve PKK sığınakları var. Irak'ın kuzeyinde PKK, 3 operasyonla birlikte kıskaca alınmış oldu. Komandolar ise bölgede ilerleyişini sürdürüyor

Terör örgütü PKK'ya yeni bir Pençe darbesi daha atıldı. Pençe-1, Pençe-2 derken bu kez de Pençe-3 operasyonu başlatıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.



Hedefte Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesi var.



Harekat, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara ve sığınakları imha etmeyi amaçlıyor.



Pençe-3 Harekatı, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile de destekleniyor.



Güvenlik Uzmanlarınlarına göre Pençe-3 harekâtı stratejik bir operasyon. Sinat ve Haftanin kampı PKK'nın kullanmış olduğu en temel alanlardan bir tanesi. PKK'nın Şırnak tarafına geçişlerinde kullandığı ana güzergahlarından birisi. Geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Türk ordusu bu operasyonlarla birlikte PKK'nın güç ürettiği heryerde tamamen kontrolü sağlamak istiyor.



Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-1 harekatında İran, Irak ve Türkiye'nin aşağısında yer alan Hakurk bölgesine yapılmıştı. Bu kamp Türkiye'ye Hakkari'ye geçiş noktalarından birisiydi. Büyük aşama katedildi. Geçişler yok denecek kadar azaldı.



Pençe- 2 ile daha derine ve daha İran sınırına yakın bir bölgede temizlik harekatı yapıldı. Örgütün barınakları, silah depoları bir bir yok edildi.



Türkiye, Mayıs'tan itibaren Kandil'den Türkiye'ye olan mesafeyi kısaltıp, bunu engelleyecek biçimde bölgeyi kontrol altına almayı hedefliyor.



Hem yurt içinde hem yurt dışında baskı altına alınan bölücü terör örgütü, hızla sona yaklaşıyor.



ulusal.com.tr