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Son dakika haberleri! Şırnak Silopi'de teröristlerle çatışma: 1 asker şehit, 3 asker yaralı, 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika haberleri! Şırnak Silopi'de teröristlerle çatışma: 1 asker şehit, 3 asker yaralı, 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bölgede operasyon sürüyor.

ŞIRNAK'TA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etiketler; #silopi #şırnak
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