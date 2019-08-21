Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.



Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.



Bölgede operasyon sürüyor.



ŞIRNAK'TA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.