Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan otobüsün devrildi. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu belirlendi.



Alınan bilgiye göre, Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan Metro firmasına ait yabancı plakalı otobüs, Silopi-Habur karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 28 kişi yaralandı.



112 acil servis ekiplerince, Silopi ve Cizre Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.



Otobüsteki yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.



Bu arada, Irak’ın Gaziantep Başkonsolosu Muayet Ömer Koperly ile İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Avşar, kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Silopi'ye geldi.



Silopi Devlet Hastanesine geçen Koperly ile Avşar, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şentürk Kurt, Silopi Kaymakamı Savaş Konak ve İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ile toplantı yaptı.



Toplantının ardından yaralıların sağlık durumuyla ilgili Başhekim Dr. Mehmet Celal Kefeli'den bilgi alan Başkonsolos Koperly, yaralıları tedavi gördükleri servislerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Koperly, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kazada 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak yaşanan trafik kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.









Musul’da IŞİD terör örgütünden kaçan Iraklı Türkmenlerin bölge temizlendikten sonra konsolosluğa başvurup memleketlerine dönmek isteyen vatandaşların otobüste olduğunu ifade eden Koperly, 11 Ocak itibarıyla 450 kişilik grubu Musul’a yönlendirdiklerini aktardı.

Ziyaret ettikleri yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade eden Koperly, şöyle konuştu:



"Türkiye'de bulunan bütün resmi kurumlara teşekkür ediyorum. Şırnak Valisi'ne, Türkiye Göç İdaresine ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'na buraya geldiği için teşekkür ediyoruz. Yaralılarla ilgilendikleri için, bizleri teselli etmeye çalıştıkları için ve bize bütün ihtiyaçları sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Biz de Irak’tan ambulans çağırdık. Hayatını kaybedenleri Irak'a taşıyacaklar."



Irak'a giden toplam 10 otobüste çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 450 kişinin olduğunu aktaran Koperly, kazaya karışan otobüsün önüne Tır'ın geçmesinden dolayı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığını öne sürdü.









"Geçişler artık uçakla sağlanacak"

Binlerce kişinin memleketlerine dönmek için konsolosluğa başvurduğunu anlatan Koperly, "Bu faciadan sonra artık karayolu ile geçiş sağlamayacağız, onları uçakla göndereceğiz. Uçak biletlerini de Irak Hükümeti sağlayacak. Şu an ülkelerine geçmek için bize başvuran 4 bin vatandaş daha var." dedi.









Yaralılardan Gazi Ali Muhammed ise kaza anını hatırlamadığını, o an uyurken birden aracın takla attığını söyledi.



Hamza Muhammed de kazada akraba ve yakınlarından 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



"Otobüsün önüne tır geldi o da direksiyonu kırdı sonra takla attık. Benim ablam, kardeşim ve yengem öldü. Ayrıca akrabalarımdan da 4 kişi öldü." diyen Muhammed, kendisinin de ayağından yaralandığını dile getirdi. ​

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