Son dakika haberleri... Siyaset kulisleri hareketlendi

Seçim sonuçlarının ardından siyasette gelecek dönemin hesapları yapılıyor. Bir yandan Ak Parti teşkilatlarında istifalar konuşulurken diğer yandan yeni parti senaryoları da ısıtılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıları kapatsa da kabine revizyonunun yapılacağı ifade ediliyor. CHP kulislerinde ise İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu rekabeti tartışılıyor.

23 Haziran seçimleri sonuçlandı, siyaset kulisleri hareketlendi.



İktidar cephesinde İstanbul teşkilatında istifa bekleniyor. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve teşkilatta yer alan kritik isimlerin görevinden istifa edeceği konuşuluyor. Ak Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile İstanbul seçim kampanyasının başında bulunan Mahir Ünal da bu kapsamda kulislerde tartışılan isimler.



Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın seçim sonuçlarının ardından yeni parti hazırlıklarının hızlandırdığı belirtiliyor. Kulislerde, Amerika ve Avrupa destekli iki ayrı partinin de sonbahardan önce kurulabileceği belirtiliyor.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, Davutoğlu'nun liderliğinde partinin daha erken kurulacağı, Gül ve Babacan'ın ise uluslararası süreci de dikkate alarak hareket edeceği ifade ediliyor.



Ve kabine revizyonu...



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ""Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Sipariş bu işler olmaz" sözleriyle kapıları kapatmıştı. Ancak kulislerde 2 Temmuz sonrasına işaret ediliyor. Erdoğan'ın diplomatik temaslarının ardından bu tarihte Türkiye'ye geleceği ve kabine revizyonu konusunda çalışmalar yapacağı ifade ediliyor.



CHP kulislerinin gündemi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rekabet.



İmamoğlu'na yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İmamoğlu gözünü cumhurbaşkanlığı adaylığına dikti. Kaynaklara göre genel başkanlık görevini "genel müdürlük" olarak tanımlayan İmamoğlu, önceliğin cumhurbaşkanı koltuğu olması gerektiğini belirtiliyor.



Kılıçdaroğlu'nun ise bu konuya mesafeli yaklaştığı ifade ediliyor.



Son olarak Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Bunun şu an konuşulması doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.





HABER: ERAY ÇELEBİ

ulusal.com.tr