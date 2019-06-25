Son dakika haberleri... Skandal görüntülerin ardından MADO'dan açıklama geldi

Ekşisözlük'te açılan bir başlıkta ve Twitter'da paylaşılan videoda bir çiftin cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerin ardından MADO'dan resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Olayın MADO’ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz." denildi

MADO'da yaşandığı iddia edilen cinsel ilişki skandalı sosyal medyada gündeme geldi.



Ekşisözlük'te açılan bir başlıkta ve Twitter'da paylaşılan videoda bir çiftin cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıktı.



MADO'da çekildiği iddia edilen görüntülerin ardından resmi açıklama geldi.



Açıklamada, "Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul’daki bir mekanda yaşanan olayın MADO’ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.





ulusal.com.tr



