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Son dakika haberleri... Skandal sonrası İzlanda'dan Türkiye açıklaması! Erdoğan'dan Özdemir'e telefon

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, "Türkiye dün havaalanında bir sorun yaşadı. Ne söylersiniz?" sorusuna "Ben futbola odaklanıyorum. Dolayısıyla herkes kendi işine bakıyor." yanıtını verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Millilerimizin yanında olmak için birazdan İzlanda’ya hareket edeceğiz." açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i arayarak havaalanında yaşananlarla ilgili bilgi aldı ve Milli Takım'ın yanında olduklarını belirtti

Son dakika haberleri... Skandal sonrası İzlanda'dan Türkiye açıklaması! Erdoğan'dan Özdemir'e telefon

Euro 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacağı maç için ülkeye giden Türkiye A Millli Futbol Takımı 3 saat havalimanında bekletildi.

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, "Türkiye dün havaalanında bir sorun yaşadı. Ne söylersiniz?" sorusunu yanıtladı.

TRT Spor'un haberine göre, Hamren, "Ben futbola odaklanıyorum. Dolayısıyla herkes kendi işine bakıyor." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU, İZLANDA'YA GİDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzlanda'ya gitme kararı aldı.

Açıklama yapan Kasapoğlu, şunları belirtti:

"Futbol maçımız için İzlanda’ya giden Milli Takımımıza yapılan, ne uluslararası hukuka uyan ne de sportmenliğe yakışan saygısızlık kabul edilemez.

Millilerimizin yanında olmak için birazdan İzlanda’ya hareket edeceğiz.

Millilerimiz için 82 milyon tek yürek."

ERDOĞAN'DAN ÖZDEMİR'E TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i arayarak havaalanında yaşananlarla ilgili bilgi aldı ve Milli Takım'ın yanında olduklarını belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #izlanda
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